Симферополь, 2 августа, 2022, 12:18 — ИА Регнум. Штормовое предупреждение из-за сильных ливней объявлено на территории Крыма 2 августа, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым. Ай-Петри

По прогнозу Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, до конца суток 2 августа в регионе ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 м/с.

Спасатели предупреждают о высокой вероятности возникновения аварий на объектах энергетики, увеличения числа ДТП, возможны подтопления территорий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее штормовое предупреждение было объявлено на 1 и 2 августа на территории Краснодарского края.