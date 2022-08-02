Чебоксары, , 12:18 — REGNUM На чемпионате России по лёгкой атлетике победителем в соревнованиях по спортивной ходьбе на дистанции 10 км стал Василий Мизинов. Турнир проходит в Чебоксарах.

Ходьба (сс) Сидик из ПТУ

Мизинов преодолел дистанцию за 38 минут 14,24 секунды, установив новый национальный рекорд на дистанции 10 км. Прежний рекорд держался с мая 2000 года, когда Виктор Бураев победил с результатом 38 минут 46,4 секунды.

Второе место занял Антон Курбатов (38 минут 33,10 секунды). Замкнул тройку Сергей Кожевников (39 секунды 14,44 секунды).

24-летний Мизинов является серебряным призёром чемпионата мира 2019 года и бронзовым призером чемпионата Европы — 2018 на дистанции 20 км.