Москва, 2 августа, 2022, 12:15 — ИА Регнум. На сегодняшний день Вооружённые силы (ВС) РФ в ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины уничтожили шесть пусковых установок и свыше 200 ракет реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, 33 гаубицы М777 и пять пусковых установок противокорабельного ракетного комплекса Harpoon киевских боевиков. Об этом 2 августа рассказал министр обороны России Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания.

Mil.ru Сергей Шойгу

Как отметил глава Минобороны РФ, бесконтрольные поставки странами Запада вооружения киевскому режиму являются серьёзной угрозой для безопасности региона.

«Всего в результате ударов российских войск по военным объектам ВСУ уничтожены 33 американские гаубицы М777, пять пусковых установок противокорабельного ракетного комплекса Harpoon. А также — шесть пусковых установок и более 200 ракет реактивных систем залпового огня HIMARS», — сказал он.

Кроме того, Шойгу уточнил, что на протяжении последних двух недель ВСУ также лишились 396 противотанковых ракетных комплексов производства США и Британии Javelin и NLAW, а также 125 переносных зенитных ракетных комплексов типа «Стингер».

Как передавало ИА REGNUM, ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что за последнее время на территории Донецкой Народной Республики были освобождены шесть населённых пунктов.