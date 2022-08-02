Москва, , 12:15 — REGNUM Автовладельцев будут оповещать об «отзывных кампаниях», под которые попадают их транспортные средства. Об этом 2 августа заявил руководитель Росстандарта Антон Шалаев на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Антон Шалаев Rst.gov.ru

«Мы в прошлом году перевели в цифровой формат ещё один вид деятельности, который мы ведём — это согласование отзывных программ в области автомобильных колёсных транспортных средств», — заявил Шалаев.

«В ближайшее время, в этом году планируем уже запустить этот сервис через госуслуги, когда владелец автотранспортного средства в случае, если его автомобиль попадает под отзывную кампанию, получает соответствующее уведомление на госуслугах. Это значительно облегчает взаимодействие с потребителем», — подчеркнул он.

Под «отзывную кампанию» попадают все автомобили, выпущенные в период использования дефектной детали, который признал производитель.