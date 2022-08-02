Калуга, 2 августа, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Вступил в законную силу приговор калужского районного суда в отношении двух жительниц Ярославля, совершавших кражи из квартир пенсионеров под видом медработников. Об этом 2 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на объединенную пресс-службу судов общей юрисдикции Калужской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Приговор

Как следует из приговора суда, проживающие в Ярославле мать и дочь договорились совместно подыскивать пожилых людей, обманным путем проникать в их квартиры и оттуда совершать хищения денег и ценного имущества. С этой целью 16 февраля 2021 года Ерденковы приехали в Калугу, где с 17 по 24 февраля в разное время совершили три кражи из квартир пожилых людей. Во всех случаях одна из женщин представлялась потерпевшим медицинским работником и под предлогом оказания медицинских услуг (осмотра, массажа) проникала в их квартиры, оставляя входную дверь незапертой и отвлекая внимание хозяев. Сообщница получала доступ в помещение и возможность поиска и похищения ценностей. В итоге преступницы украли из одной квартиры 240 тыс. рублей, из второй — 30 тыс. рублей, а из третьей — 90 тыс. рублей и ювелирные изделия общей стоимостью 182 тыс. 253 рубля. В судебном заседании обе подсудимые свою вину отрицали.

Обеим осужденным назначено наказание в виде лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Одной — на пять лет, другой — на три года шесть месяцев. Также с осужденных взысканы в пользу потерпевших денежные средства в счет возмещения материального ущерба от преступлений. Осужденные обжаловали приговор районного суда в апелляционном порядке. Судебной коллегией по уголовным делам калужского областного суда приговор оставлен без изменения, апелляционные жалобы — без удовлетворения.