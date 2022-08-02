Омск, 2 августа, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Авиакомпания «ЮТэйр» со 2 августа запустила рейсы из Омска в Кемерово. Об этом ИА REGNUM сообщили в омском аэропорту.

Александр Полегенько ИА REGNUM Самолёт

Отмечается, что полёты будут выполняться дважды в неделю на воздушном судне ATR 72.

По вторникам из Омска самолёт вылетает в 12:00 с прибытием в Кемерово в 15:00; обратно вылет из Кемерова в 15:50, прилёт в Омск в 17:00. По субботам отправление из Омска в 12:50, прилет в Кемерово в 15:50; из Кемерова вылет в 16:40, прилёт в Омск в 17:50 часов.

Стоимость билетов — от 3057 рублей в одну сторону.