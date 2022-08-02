Москва, , 12:11 — REGNUM Невысокий уровень научной грамотности имеют 21% жителей России, средний уровень — 44%), высокий уровень — 35%. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ,

В группу с невысоким уровнем научной грамотности входят граждане старше 60 лет (33%), люди, активно смотрящие телевизор, (43%); сельские жители (32%), люди с средним образованием и ниже (31-55%).

Процент граждан со средним уровнем научной грамотности выше среди людей, имеющих среднее специальное образование (46%), старше 45 лет (48-46%) и жителей небольших населённых пунктов (48%).

В группе с высоким уровнем научной грамотности лидирует молодёжь 18-24 лет (61%), активные потребители интернета (49%), с высшим образованием (45%), жители Москвы и Санкт-Петербурга (51%) и Северо-Западного ФО (45%).

Опрос по телефону проведён 9 июля 2022 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, более трети жителей России считают, что Солнце вращается вокруг Земли.

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