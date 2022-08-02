Нальчик, 2 августа, 2022, 12:11 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии отмечается рост числа выявляемых пациентов с COVID-19. За последний месяц их количество увеличилось в восемь раз. Если в начале июля в сутки подтверждались тесты на коронавирус у 4-5 человек, то ко 2 августа их количество увеличилось до 42, сообщили в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Пока в республике не отмечается роста числа госпитализированных. За прошедшие сутки в ковидные отделения не было направлено для стационарного лечения ни одного пациента. Не было зафиксировано также ни одного случая смерти пациентов с коронавирусом.

«В настоящее время в регионе развернуто 52 ковидные койки. В госпиталях особо опасных инфекций получают лечение 43 пациента, в том числе детей — 18, беременных — одна. В кислородной терапии нуждаются семь человек. В отделениях реанимации находится два человека, один из которых подключен к аппарату искусственной вентиляции легких», — сообщили в минздраве республики.

Лечатся на дому в виду относительно хорошего состояния 1007 человек, в том числе 507 детей. Из них пациентов с коронавирусом всего 315 человек.