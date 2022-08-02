Пошехонье, Ярославская область, , 12:16 — REGNUM Глава Ярославской области Михаил Евраев раскритиковал благоустройство исторической части Пошехонья. Об этом сообщает правительство Ярославской области.

Михаил Евраев yarregion.ru

Обсуждение исполнения проектов-победителей Всероссийского конкурса по созданию комфортной среды в исторических поселениях и малых городах прошло в рамках совещания в правительстве. Сейчас работы идут в Переславле-Залесском, там укладывают плитку в прибрежной зоне Плещеева озера, а также исторической части Пошехонья, где должны обустроить игровые площадки, пешеходные зоны, амфитеатр и зону для тихого отдыха. Сейчас работы здесь выполнены на 80 процентов. Евраев отметил, что подрядчик ООО «Ремэнергострой» не увеличил количество рабочих на объектах и нарушил установленные контрактом сроки. Сейчас он внесён в реестр недобросовестных поставщиков.

Что касается самого проекта «Наши дворы», половина подписанных контрактов находятся в высокой степени готовности или завершены. При этом в Борисоглебском, Даниловском, Некрасовском, Тутаевском и Угличском районах есть сложности — работы по 13 контрактам сейчас находятся в начальной стадии.