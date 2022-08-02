Нур-Султан, , 12:11 — REGNUM Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов 2 августа в ходе совещания правительства, профилактики распространения коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба главы правительства.

Вакцинация Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР

Отмечается, что на заседании министр здравоохранения Ажар Гиният сообщила о том, что в течение двух недель в стране втрое выросло число зарегистрированных пациентов с COVID-19. Она также сообщила, что 68% населения прошли ревакцинацию.

Смаилов заявил, что нужно постоянно отслеживать эпидситуацию в стране, а также обеспечить ношение масок и соблюдение дистанции.

«Также поручаю акиматам активизировать работу по вакцинации и ревакцинации населения, так как низкие темпы ставят под угрозу стабильность эпидситуации», — сказал премьер-министр.

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