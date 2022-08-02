Томск, 2 августа, 2022, 12:07 — ИА Регнум. В Томской области продолжается рост заболеваемости COVID-19. За прошедшие сутки выявлено 52 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

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В ковидные стационары госпитализировано 17 заболевших. Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии, таким образом, достигло 133 524.

Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 131 830 пациентов, в том числе 22 за последние сутки. Жертвами коронавируса стали 871 человек, за сутки зарегистрирован один летальный случай.