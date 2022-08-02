Москва, 2 августа, 2022, 12:06 — ИА Регнум. За последнее время на территории Донецкой Народной Республики освобождены шесть населённых пунктов. Об этом 2 августа сообщил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания.

Kremlin.ru Сергей Шойгу

По его словам, освобождение территории республики в ходе специальной военной операции идёт планово. За последнее время освобождены шесть населённых пунктов.

Как сообщало ИА REGNUM, глава ДНР Денис Пушилин заявил, что союзным войскам удалось прорвать украинскую оборону и приблизиться к Авдеевке.