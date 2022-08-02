Вашингтон, , 13:01 — REGNUM В Сеть выложили первый трейлер анимационного шоу «Тачки на дороге». Об этом сообщил портал Film.ru 2 августа.

Мультсериал «Тачки на дороге» Кадр из трейлера

В опубликованном ролике зрителям показывают напарников Молнию МакКуина и Мэтра, которые собираются отправиться в путешествие по США. Премьера мультсериала намечена на 8 сентября 2022 года в онлайн-кинотеатре Disney Plus.

Напомним, выход первого мультфильма «Тачки» состоялся в 2006 году. Позднее проект получил вторую и третью части, суммарно заработав $1,4 млрд.

Читайте ранее в этом сюжете: Дэвид Литч поделился подробностями работы над фильмом «Никто 2»