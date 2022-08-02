Вашингтон, 2 августа, 2022, 13:01 — ИА Регнум. В Сеть выложили первый трейлер анимационного шоу «Тачки на дороге». Об этом сообщил портал Film.ru 2 августа.

Кадр из трейлера Мультсериал «Тачки на дороге»

В опубликованном ролике зрителям показывают напарников Молнию МакКуина и Мэтра, которые собираются отправиться в путешествие по США. Премьера мультсериала намечена на 8 сентября 2022 года в онлайн-кинотеатре Disney Plus.

Напомним, выход первого мультфильма «Тачки» состоялся в 2006 году. Позднее проект получил вторую и третью части, суммарно заработав $1,4 млрд.