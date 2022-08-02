Тайбэй, 2 августа, 2022, 12:05 — ИА Регнум. Импорт ряда продовольственных товаров с Тайваня приостановлен властями Китая. Об этом 2 августа сообщает тайваньское Центральное информационное агентство со ссылкой на Комитет по сельскому хозяйству острова.

Иван Шилов ИА REGNUM КНР и Тайвань

По данным комитета, 1 августа был приостановлен импорт товаров ряда тайваньских продовольственных компаний в Китай, и в данный момент выясняется, какое число предприятий коснулись эти меры.

Также указывается, что под этот запрет попали производители чая, сухофруктов, меда, какао-бобов и овощей с Тайваня и продукция порядка 700 рыболовецких судов.

При этом отмечается, что официальная причина такого решения, скорее всего, связана с соблюдением компаниями новых правил таможенного оформления Китая. В то же время такие меры интерпретируются в качестве ответного шага Пекина на возможный визит в Тайбэй спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

Как передавало ИА REGNUM, ранее китайское издание Global Times сообщило, что в небе вокруг острова Тайвань работают самолёты США.