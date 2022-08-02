Санкт-Петербург, , 12:08 — REGNUM Неблагоприятные погодные условия в виде проливных дождей Санкт-Петербург преодолел без серьёзных последствий. Об этом 2 августа сообщили в городском комитете по благоустройству.

Дождь Дарья Антонова © ИА REGNUM

За ночь в Петербурге выпало чуть более 35 мм осадков. Это больше трети нормы августа. Однако дежурная служба комблага приняла лишь 18 сообщений о застоях воды на проезжей части. Более серьёзных случаев последствий непогоды не выявили.

От затопленных дорог прежде всего пострадал Колпинский район. Жители сообщили о пяти случаях, все они были в посёлке Металлострой. Чуть меньше, три заявки, приняли от жителей Кировского района города, и две — от Приморского района. В комитете отметили, что наутро вода ушла с дорог этих адресов.

Вместе с тем во время ночных ливней упало дерево на пересечении проспектов Наставников и Ударников. Специалисты уже убрали его. От падения насаждения никто не пострадал.

Отметим, что сотрудники предприятий комитета по благоустройству были готовы к возникновению внештатных ситуаций. Аварийные бригады заступили в дежурство.

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