Бейрут, 2 августа, 2022, 12:13 — ИА Регнум. Специальный посланник правительства США в Ливане Амос Хохштейн рассказал о ходе переговоров по демаркации границы между Израилем и Ливаном. Об этом 2 августа сообщает Al-Mayadeen.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Ливан

По данным журналистов, в ходе визита в Бейрут Хохштейн встретился с исполняющим обязанности президента Ливана Мишелем Ауном и рядом других чиновников.

По итогам встреч Хохштейн заявил о том, что ливано-израильские переговоры продвигаются успешно, и в ближайшее время можно рассчитывать на подписание договора между двумя странами.

«Я очень оптимистично настроен на достижение договоренности о демаркации морских границ в ближайшие недели», — заявил Амос Хохштейн.