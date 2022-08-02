Анкара, 2 августа 2022, 12:03 — REGNUM Турция на переговорах с Соединенными Штатами 15 августа заявит о неприемлемости каких-либо условий при закупке американских истребителей F-16, сообщил 2 августа турецкий гостелеканал TRT Haber со ссылкой на источники.
Отмечается, что делегация парламента Турции проведет переговоры в американском конгрессе против «провокационных действий и инициатив греческого лобби».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара и Вашингтон в ближайшее время проведут новый раунд переговоров по закупке истребителей F-16.
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