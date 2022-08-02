Москва, , 12:11 — REGNUM Власти Украины могут начать принудительное переселение жителей Донбасса, в том числе с территорий, освобождаемых в ходе российской спецоперации. Об этом посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил 2 августа в своём телеграм-канале.

Народ Донбасса Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, Киев заявил об «обязательной эвакуации» жителей Донбасса, чтобы лишить легитимности готовящийся в республиках референдум о вхождении в состав России. Украинские власти стремятся сделать так, чтобы люди, покинувшие Донбасс из-за военных действий, туда не вернулись.

«Не исключается, что переселение будет производиться насильно», — написал Мирошник.

Он отметил, что из-под контроля Киева освобождена уже «четверть территории Украины».

Как сообщало ИА REGNUM, власти Украины решили в «обязательном порядке» эвакуировать жителей тех территорий Донбасса, которые пока остаются под контролем Киева.

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