Стокгольм, 2 августа, 2022, 12:05 — ИА Регнум. Согласно данным опросам компании Klarna, 62% жителей Швеции обычно не берут карты лояльности, когда отправляются совершать различные покупки. Об этом 2 августа сообщил новостной портал Omni.

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Опрос был проведен в мае 2022 года компанией Klarna в сотрудничестве с фирмой Dynata. В нем приняли участие 20 413 респондентов в возрасте от 18 до 75 лет из 19 стран, включая Швецию. В опросе принимают участие не менее 1000 респондентов из каждой страны.

Журналисты пишут, что, скорее всего, оптимальным решением являются онлайн-кошелки. Однако не все жители Швеции знают о такой опции.

Более того, лишь немногие готовы потратить время и занести все карты лояльности к себе на смартфон.