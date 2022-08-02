Салехард, 2 августа, 2022, 12:44 — ИА Регнум. В Год экологии на Ямале появится несколько экологических классов. Целью создания является воспитание поколения, которое будет усиленно заботиться о хрупкой природе российской Арктики. Об этом сообщает Telegram-канал Полпред ДФО.

Иван Шилов ИА REGNUM В школе

В образовательную программу будут включены модули по изучению природосберегающих технологий, низкоуглеродной экономики, регулированию выбросов парниковых газов. Позднее будут организованы полевые экспедиции по территории Ямала.

Создание экологических классов является частью регионального пилотного проекта «Система непрерывной подготовки молодых специалистов для перехода на зеленую экономику «Зеленые кадры». Проект включает в себя профильное обучение в высших учебных заведениях страны, поддержку научных проектов, а также стажировку и трудоустройство на предприятиях Ямала.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области в ходе оперативного совещания обсудили готовность объектов, обновляемых в рамках проекта с англоязычным названием «Arctic schools».

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