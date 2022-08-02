Вашингтон, , 12:15 — REGNUM Сенатор-республиканец Джош Хоули проголосует против вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом он написал в статье, опубликованной 2 августа в The National Interest.

Зал заседаний Сената U.S. Senate Photo Studio

По словам Хоули, США не должны расширять свое участие в обеспечение безопасности Европы. Вместо этого Хоули считает, что Соединенным Штатам следует сосредоточиться на Китае, который он называет «главным международным противником Соединенных Штатов».

В то же время в Сенате США сформировалось устойчивое большинство, готовое проголосовать за принятие двух северных стран в НАТО.

Несколькими неделями ранее Палата представителей США подавляющим большинством голосов приняла резолюцию, поддерживающую стремление Финляндии и Швеции обезопасить себя.