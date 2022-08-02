Джакарта, , 12:01 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо поручил чиновникам повторно обсудить проект Уголовного кодекса с общественностью, сообщает CNN Indonesia.

Индонезия (сс) Prayitno

Глава государства хочет, чтобы общественность понимала все пункты Уголовного кодекса.

Правительство Индонезии пойдет двумя путями, чтобы реализовать желание президента. Первый путь — продолжить обсуждение ряда вопросов Уголовного кодекса в парламенте, а второй — правительство начнет обсуждение с сообществом.

Ранее правительство хотело ратифицировать документ до 17 августа. Правительство намерено сделать новую редакцию Уголовного кодекса к празднованию Дня независимости. Ряд общественных групп отверг намерение правительства ускорить ратификацию документа, так как несколько статей законопроекта вызывают споры.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство иностранных дел Индонезии координирует свои действия с Папуа-Новой Гвинеей, чтобы помочь найти главу центрального Мамберамо, который находится в списке разыскиваемых комиссией по искоренению коррупции.

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