Москва, , 11:59 — REGNUM Российские государственные первичные эталоны не только соответствуют лучшим мировым аналогам, а во многом превосходит их по своему техническому уровню. Об этом 2 августа заявил руководитель Росстандарта Антон Шалаев на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

«В 2021 году российская система обеспечения единства измерений впервые за долгий период заняла первое место в Международном бюро мер и весов по измерительным возможностям», — заявил Шалаев.

«Это признание говорит о том, что наши государственные первичные эталоны не только соответствуют лучшим мировым аналогам, а во многом превосходит их по своему техническому уровню», — указал он.