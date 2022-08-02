Баку, , 11:59 — REGNUM Двое военнослужащих армии Азербайджана были уволены за то, что публиковали фото- и видеоматериалы, связанные с их воинской службой. Об этом 2 августа сообщает пресс-служба минобороны республики.

Нет мобильной связи

В ведомстве отметили, что руководство издало приказы и распоряжения, запрещающие распространение подобной информации. Нарушивших приказ военнослужащих исключили из рядов армии за несоответствие служебным требованиям.

«И впредь будут приниматься серьёзные меры в отношении военнослужащих, которые своими действиями грубо нарушают правила военной этики, а также требования уставов и соответствующих приказов при использовании мобильных телефонов», — говорится в сообщении.

Напомним, 1 августа в минобороны Азербайджана призвали жителей не выкладывать в соцсети и не распространять фото- и видеоматериалы, как передвигаются колонны военной техники. В ведомстве заявили, что якобы есть случаи, когда старые кадры, выдают за актуальные. При этом в Нагорном Карабахе сообщают о напряженной обстановке с линией соприкосновения.

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