Газа, Палестина, 2 августа, 2022, 11:57 — ИА Регнум. Для палестинцев, живущих в перенаселенном секторе Газа, палящий летний зной усугубляется перебоями в подаче электроэнергии, из-за которых они остаются без света по 14 часов в день, передает агентство Reuters.

badwanart0 Палестина, сектор Газа

«Вентилятор сломан, аккумулятор не работает, приходится обмахиваться подносами, — рассказывает местная жительница Алаа Зидан в своем доме, где ржавый электрический вентилятор неподвижно свисает с потолка. — Мы не можем ни есть, ни спать из-за жары».

На узкой полоске земли, зажатой между Египтом и Израилем, проживает более 2,3 млн человек. По словам местных чиновников, летом эта территория обычно требует около 500 мегаватт электроэнергии в день. Она получает 120 мегаватт от Израиля, а единственная местная электростанция обеспечивает еще 60 мегаватт.

Представитель компании по распределению электроэнергии Газы Мохаммад Табит сказал, что при умеренной погоде они могли бы обеспечивать жителей электроэнергией 20 часов в день, но на мощности электростанции сказался повышенный спрос из-за высоких температур и резкого роста цен на энергию.

«В настоящее время мы не можем обеспечить население и госучреждения электроэнергией более чем на 10 часов в день», — заявил Табит агентству Reuters.

Деньги на топливо для электростанции поступают из Катара, который платит 10 миллионов долларов, покупая его у Израиля, но из-за роста цен местная компания испытывает дефицит в размере около 3 миллионов долларов.

Нехватка электроэнергии продолжает вызывать недовольство правящей группировкой ХАМАС, которая обвиняет 15-летнюю израильскую блокаду в разрушении экономики Газы.