Донецк, 2 августа, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Союзные силы прорвали оборону населенного пункта Пески (ДНР), сообщил в своем телеграм-канале 2 августа военкор Андрей Руденко со ссылкой на бойцов одного из полков.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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«Освобождение этого населенного пункта поможет взять в кольцо Авдеевку, и тогда тысячи нацистов будут вариться в котле», — отметил Руденко.

В Авдеевке расположен один из крупнейших укрепрайонов ВСУ в Донбассе, именно оттуда осуществляется значительная часть обстрелов Донецка и других городов республики.