Волгоград, 2 августа, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Учения спасателей пройдут на подземной станции скоростного трамвая «Площадь Ленина» в Волгограде, сообщили ИА REGNUM 2 августа в пресс-службе администрации города.

Volgadmin.ru Трамвай в Волгограде

Тренировка запланирована на 3 августа с 10:00 до 11:00. По легенде, на станции произойдёт возгорание, «пожар» ликвидируют, но спасателям придётся эвакуировать двух пострадавших. В учениях задействуют два автомобиля и более 10 человек.

Во время учений скоростные трамваи будут работать в обычном режиме, поэтому в мэрии просят горожан сохранять спокойствие.