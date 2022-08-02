Элиста, , 11:56 — REGNUM В случае ухудшения эпидемиологической ситуации и роста числа госпитализаций пациентов с коронавирусом в Калмыкии увеличат число ковидных коек. Об этом 2 августа в своём телеграм-канале написал руководитель региона Бату Хасиков.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

«В последние дни растет заболеваемость СOVID-19. <…> Держим ситуацию на контроле. Обсудили с коллегами готовность республиканской больницы к возможному развёртыванию ковидного госпиталя в случае ухудшения эпидобстановки», — написал он.

ИА REGNUM сообщало, что в Калмыкии за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получил 51 человек, выписаны с выздоровлением шесть ковид-пациентов. Лечение в инфекционном стационаре получают 45 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус. Три человека находятся в тяжёлом состоянии.

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