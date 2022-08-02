Ярославль, 2 августа, 2022, 12:14 — ИА Регнум. В Ярославле полиция поймала серийного грабителя. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Ярославской области.

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«Ранее привлекавшийся к уголовной ответственности мужчина 1993 года рождения открыто похищал женские сумки, причем в отношении одной из потерпевших подозреваемый применил насилие, не опасное для здоровья», — пояснили в ярославской полиции.

Общий ущерб от его действий составил около 60 тысяч рублей. Сейчас против мужчины возбуждено уголовное дело о грабеже, он взят под стражу.