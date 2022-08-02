Вашингтон, 2 августа, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Иордании Айман Сафади заявил о том, что арабские страны привержены Договору о нераспространении ядерного оружия на Ближнем Востоке. Как сообщает Jordan 24, с таким заявлением Сафади выступил в рамках «Десятой конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия», которая проходит в штаб-квартире ООН в Вашингтоне.

U.S. Department of State Айман ас-Сафади

Заявление Сафади было сделано от имени Группы арабских государств, уполномочивших Иорданию представлять их на конференции.

«Присоединение арабских стран к договору и подчинение всех их ядерных объектов всеобъемлющей системе гарантий Международного агентства по атомной энергии являются четким свидетельством их приверженности разоружению и нераспространению ядерного оружия», — заявил Айман Сафади.