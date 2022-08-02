Казань, 2 августа, 2022, 11:54 — ИА Регнум. В Татарии за последние сутки коронавирус выявили у 45 человек, накануне заболели 46 граждан. В ковид-стационары госпитализирован 51 пациент, сообщает 2 августа общероссийский оперативный штаб.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Экспресс-тест на коронавирус

Всего в регионе зарегистрирован 153 941 случай заражения коронавирусом, выздоровели 150 449 пациентов, скончались 1996 человек. За сутки выписали 12 пациентов, количество умерших от COVID-19 не изменилось.

ИА REGNUM ранее сообщало, в саратовские медучреждения 1 августа доставили восемь ковид-пациентов.

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