Москва, 2 августа, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Объём контрафактного, фальсифицированного и просто несоответствующего нормам бензина, который используют наши граждане, сократился более чем в четыре раза Об этом 2 августа заявил руководитель Росстандарта Антон Шалаев на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Rst.gov.ru Антон Шалаев

«По итогам 2015 года более 20% всех проверенных объектов содержали нарушения, по физико-химическим свойствам и так далее. По итогам 2021 года мы вышли на цифру в 4,9%. То есть, по сути дела, объём контрафактного, фальсифицированного и просто несоответствующего бензина, который используют наши граждане, сократился более чем в четыре раза за это время», — заявил Шалаев.