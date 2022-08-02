Смоленск, , 11:53 — REGNUM Новое уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере возбуждено в отношении ректора Смоленского государственного университета спорта. Об этом 2 августа сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Смоленской области.

Коррупция Иван Шилов © ИА REGNUM

Следствие полагает, что ректор получил взятку от директора бассейна, в том числе в виде услуг по обслуживанию бассейна и иного оборудования на собственных земельных участка обвиняемого, а также за общее покровительство. Согласно данным СКР, директор бассейна является одновременно и гендиректором юрлица, с которым был заключён контракт на обслуживание бассейна вуза. Общая сумма взятки, по информации следствия, составила более миллиона рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в отношении ректора Смоленского государственного университета спорта уже расследуется несколько уголовных дел. Первое дело, по статье о присвоении и растрате, было возбуждено в декабре 2021 года. Затем следствие возбудило ещё пять уголовных дел — по двух эпизодам злоупотребления должностными полномочиями, по двум эпизодам превышения должностных полномочий и ещё одно по статье о растрате в крупном размере. Все дела объединены в одно производство.

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