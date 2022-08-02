Донецк, , 11:53 — REGNUM Запрещённые противопехотные мины «Лепесток», которые ранее были рассыпаны по Донецку в результате ракетных ударов украинских нацистов по Куйбышевскому району города, также обнаружены на улице Славина. Об этом 2 августа сообщает телеграм-канал «ЧП Донецк Z».

Мины Mil.ru

«Также мины «Лепесток» обнаружили на улице Славина. Территория шахты Куйбышевской, как идти с Азотного на Горняк», — говорится в сообщении.

При этом ранее в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) уточнили, что указанные мины были обнаружены после обстрелов ВСУ на улицах Звездная, Ломова, Семёнова-Тянь-Шанского и Электронной, а также в переулке Кварцитный.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что жители Петровского района Донецка и населённого пункта Александровка в ДНР в результате обстрелов киевских боевиков остались без электроснабжения.