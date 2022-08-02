Элиста, 2 августа, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Глава Калмыкии Бату Хасиков в своём телеграм-канале 2 августа поздравил воинов-десантников с Днем Воздушно-десантных войск России.

Дарья Антонова ИА REGNUM День ВДВ в Парке Горького

«Воздушно-десантные войска — настоящее достояние нашей страны. На мой взгляд, девиз десантников «Никто, кроме нас!» отражает преданность своему долгу и готовность выполнить любые задачи для обеспечения безопасности Отчизны», — отметил руководитель региона.

Хасиков особо подчеркнул, что воины-десантники и сегодня демонстрируют боевую выучку, профессиональное мастерство и смелость, отстаивая интересы России и мирного населения Донбасса.

В Калмыкии 2 августа почтут память тех, кто погиб при исполнении воинского долга.