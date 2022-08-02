Белград, 2 августа 2022, 11:49 — REGNUM Посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко не исключил, что сербская сторона обратится за военной помощью к Москве на фоне обострившейся ситуации в Косово и Метохии.
Таким образом он ответил на вопрос, возможна ли политическая ситуация, когда Сербия напрямую обратится к России за военной помощью и возникнут разговоры о более тесном и формализованном сотрудничестве.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Боцан-Харченко заявил, что США и Евросоюз подталкивают Косово к столкновению с официальным Белградом, так как заинтересованы в тлеющем конфликте на Балканах.
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