Белград, 2 августа, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко не исключил, что сербская сторона обратится за военной помощью к Москве на фоне обострившейся ситуации в Косово и Метохии.

Mil.ru Флаги России и Сербии

«Мы не исключаем никакого варианта развития событий, тем более если наложить происходящее в Сербии, в Косове и на Балканах в целом в общий геополитический контекст крупных, глобальных изменений», — сказал он в эфире телеканала «Соловьев Live».

Таким образом он ответил на вопрос, возможна ли политическая ситуация, когда Сербия напрямую обратится к России за военной помощью и возникнут разговоры о более тесном и формализованном сотрудничестве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Боцан-Харченко заявил, что США и Евросоюз подталкивают Косово к столкновению с официальным Белградом, так как заинтересованы в тлеющем конфликте на Балканах.

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