Сеул, 2 августа, 2022, 11:51 — ИА Регнум. В первой половине 2022 года доля южнокорейских компаний на мировом рынке аккумуляторов для электромобилей составила 25,8%, что на 9,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные исследовательской компании SNE Research.

Wnyc.org Аккумулятор для электромобилей Toyota

Согласно опубликованным данным, с января по июнь текущего года поставки аккумуляторных батарей для электромобилей составили 203,4 ГВт·ч.

Первое место на рынке занял Китай. Китайской компании CATL принадлежало 34,8% рынка (1-е место), BYD — 11,8% рынка (3-е место).

Известно, что доля южнокорейской компании LG Energy Solution сократилась за год на 9,4%, до 14,4% (2-е место), доля Samsung SDI — на 0,9%, до 4,9% (6-е место). Однако доля SK On, напротив, выросла на 1,2%, до 6,5% (5-е место).

На четвертом месте расположилась японская компания Panasonic, заняв 9,6% рынка.