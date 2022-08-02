Алма-Ата, Казахстан, 2 августа, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Популярный блогер Аня Pokrov (Анна Покровская) назвала преимущества жизни в Казахстане, куда она переехала из России. Об этом 2 августа сообщил телеканал «МУЗ-ТВ».

Цитата из шоу Ани Pokrov Аня Pokrov

«Здесь классно. Алматы — какой-то супертворческий город. Честно, меньшего ожидала от Казахстана. Думала, приеду и увижу «совок». Но на деле все оказалось иначе. Здесь куча творческих ребят — от музыкантов до фотографов. Движуха — всегда хорошо. Ходишь — везде видишь горы, нет пробок трёхчасовых, как в нашей любимой Москве. Не знаю, как для работы, но для жизни Алматы — хороший город», — призналась Pokrov. В то же время она добавила, что в скором времени планирует покинуть Казахстан.

Ранее в Сети раскрыли гонорар Ани Pokrov за выступление на корпоративе. Так, за одно подобное мероприятие блогер берёт 850 тыс. рублей.