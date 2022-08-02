Санкт-Петербург, , 11:47 — REGNUM Ситуацию с распространением коронавируса в Санкт-Петербурге оценили как напряжённую, но находящуюся под контролем. Об этом заявила главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ситуация в городе действительно напряжённая. Последние две недели видим интенсивный рост заболеваемости среди горожан. Но она под контролем, это действительно так», — сообщила Башкетова.

Прежде всего коронавирусом заражаются взрослые, болезнь протекает по форме ОРВИ или вовсе без симптомов. Из-за этого город пока не столкнулся с резким ростом госпитализаций.

Башкетова подчеркнула, что бессимптомная форма опасна тем, что человек не будет находиться дома на лечении, а будет распространять вирус дальше.

Напомним, что для недопущения распространения коронавируса жителям и гостям города рекомендуют соблюдать противокоронавирусные меры в общественных местах. Также необходимо вакцинироваться, чтобы поднять уровень коллективного иммунитета. На сегодняшний день он снизился до 16,6%.

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