Москва, 2 августа, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Стандарты становятся не только требованием безопасности, но также и качества, и конкурентоспособности. Об этом 2 августа заявил руководитель Росстандарта Антон Шалаев на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Rst.gov.ru Антон Шалаев

«Простой пример: стандарты в области подводной нефтегазодобычи. Буквально в 2016 году в РФ не было ни одного своего ГОСТа в этой сфере. Мы использовали зарубежные стандарты, стандарты иностранных компаний, что, естественно, ограничивало возможности выпуска оборудования для систем подводной добычи», — заявил Шалаев.

По его словам, в 2017 году началась активная работа в этом направлении и теперь есть уже более 100 стандартов в этой сфере, которые разработаны производителями оборудования, нефтегазовыми предприятиями.

«Полностью суверенитет, если можно так сказать, полностью обеспечен», — подчеркнул он.