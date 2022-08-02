Емельяновский район, Красноярский край, , 11:44 — REGNUM В Емельяновском районе Красноярского края правоохранители устанавливают обстоятельства массовой гибели рыбы в одном из водоёмов. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МВД по региону.

Массовая гибель рыбы в Красноярском крае Цитата из видео ГУ МВД по Красноярскому краю

Информация о происшествии поступила от очевидцев. На место выехали сотрудники полиции и представители районной администрации.

«Полицейские обследовали территорию водоёма и опросили местных жителей. Образцы погибшей рыбы отправлены на исследование. Также взяты на исследование образцы воды из водоёма», — отметили в ведомстве.

Решение по факту инцидента будет принято по результатам проведённых экспертиз.