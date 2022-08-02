Багдад, 2 августа, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Комитет, координирующий протесты в столице Ирака, сообщил об установлении особого режима функционирования здания парламента страны, расположенном в безопасной «зелёной зоне» Багдада. Об этом 2 августа сообщает Shafaq со ссылкой на заявление протестного комитета.

Иван Шилов ИА REGNUM Ирак

Отмечается, что демонстранты, захватившие здание парламента, закрыли зал заседаний, а также коридоры, ведущие в кабинеты депутатов. Согласно заявлению комитета, в здании парламента и его окрестностях находятся десять тысяч демонстрантов.

Комитет призывает участников акции протеста уважать законодательство страны и не совершать противоправных действий.

По информации местных СМИ, в район «зелёной зоны» стянуты дополнительные подразделения армии и федеральной полиции Ирака.