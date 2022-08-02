Ростов-на-Дону, , 11:44 — REGNUM В Ростове-на-Дону в память о 33-летнем спасателе Александре Шевченко, погибшем при тушении пожара, установят мемориальную доску. Соответствующий документ опубликован на сайте городской администрации

МЧС России Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно документу, мемориальную доску установят на фасаде здания пожарно-спасательной части №2, где работал огнеборец. Плита будет установлена счёт внебюджетных средств.

ИА REGNUM сообщало, что 33-летний сержант внутренней службы погиб при исполнении служебного долга. Осенью 2021 года на улице Нижнебульварной во время тушения огня и проливки конструкций заброшенного ресторана рухнула стена, под которой оказался спасатель.

За проявленное мужество при исполнении служебных обязанностей Александр Шевченко был представлен к награде (посмертно). У погибшего остались жена и дочь.

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