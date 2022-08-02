Ростов-на-Дону, 2 августа, 2022, 11:44 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону в память о 33-летнем спасателе Александре Шевченко, погибшем при тушении пожара, установят мемориальную доску. Соответствующий документ опубликован на сайте городской администрации

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС России

Согласно документу, мемориальную доску установят на фасаде здания пожарно-спасательной части №2, где работал огнеборец. Плита будет установлена счёт внебюджетных средств.

ИА REGNUM сообщало, что 33-летний сержант внутренней службы погиб при исполнении служебного долга. Осенью 2021 года на улице Нижнебульварной во время тушения огня и проливки конструкций заброшенного ресторана рухнула стена, под которой оказался спасатель.

За проявленное мужество при исполнении служебных обязанностей Александр Шевченко был представлен к награде (посмертно). У погибшего остались жена и дочь.