Мадрид, , 11:43 — REGNUM План по энергосбережению и управлению энергопотреблением в Испании утвердили 1 августа власти этой страны. Об этом 2 августа сообщает пресс-служба испанского правительства.

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«Совет министров утвердил декрет о мерах по обеспечению экономической устойчивости, который включает в себя план по энергосбережению и управлению энергопотреблением в регулировании температуры воздуха в помещениях, чтобы сократить потребление энергии в административных зданиях, общественных помещениях, магазинах и облегчить соблюдение европейских обязательств на фоне конфликта в Украине», — заявила вице-премьер Испании и министр экологического перехода страны Тереса Рибера, слова которой приводятся в заявлении.

Также в утверждённом плане отмечается, что кондиционеры в испанских общественных учреждениях не могут быть установлены на температуру ниже +27 °C, а температура отопления должна быть не выше +19 °C.

Кроме того, у входных дверей должны быть системы автоматического закрытия, а витрины должны выключаться не позднее 22:00 (23:00 мск). Помимо этого, в плане содержатся меры по замене ископаемого топлива на возобновляемые источники энергии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее таиландский посол в России Сасиват Вонгсинсават рассказал, что Таиланд заинтересован в поставках российских удобрений и энергоносителей.