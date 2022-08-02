Пенза, 2 августа, 2022, 11:43 — ИА Регнум. В Пензенской области за время пандемии зарегистрировали 189 248 случаев заражения коронавирусом, в том числе 56 — за минувший день. Об этом 2 августа сообщает общероссийский оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM В услових коронавируса

Всего выздоровели 182 564 человека, из них за сутки выписали 18 пациентов.

В ковид-стационары области 1 августа госпитализировали восемь человек.

От последствий заражения коронавирусом скончались 5994 человека, за сутки умер один пациент.

ИА REGNUM ранее сообщало, с целью предотвращения распространения коронавируса режим повышенной готовности в Пензенской области продлен до 31 августа включительно.

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