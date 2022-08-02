Калуга, , 12:40 — REGNUM В Калуге суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении 48-летнего мужчины, обвиняемого в совершении убийства, сообщили 2 августа корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре области.

Пресс-служба правительства Калу

Предварительно установлено, что 9 июля около кладбища в окрестностях пригородной калужской деревни Георгиевской было обнаружено тело 49-летний женщины с множественными ранами. В рамках расследования уголовного дела установлен мужчина, причастный к совершению данного преступления.

Суд, с учётом мнения прокуратуры, которая поддержала ходатайство следственного органа, заключил подозреваемого под стражу на два месяца.

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