Уфа, 2 августа, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Мужчину признали виновным в убийстве продавца мёда в Башкирии. Об этом 2 августа сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры в своем телеграм-канале.

Own work За решеткой

Ранее в пресс-службе республиканского надзорного ведомства сообщали о том, что в сентябре 2021 года на автотрассе Уфа — Инзер — Белорецк фигурант уголовного дела напал на продавца мёда для хищения его имущества, нанес ему смертельные травмы.

В материалах дела указано, что подсудимый перевез тело потерпевшего на безлюдное место и закопал.

Сообщается, что он завладел паспортом потерпевшего, автомобилем «Рено Логан» и 27 банками с медом. Общая сумма ущерба составила порядка 275 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы.

Следователи установили, что похищенное автотранспортное средство подсудимый продал на следующий день в городе Уфе за 90 тысяч рублей.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело.

Верховный суд Башкирии признал жителя Архангельского района виновным в убийстве продавца мёда и приговорил его к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима, с ограничением свободы на один год шесть месяцев.

РанееИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии двух мужчин осудили за убийство несовершеннолетней девушки.